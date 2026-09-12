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Ochiul din cer: Poliția Română a sancționat sute de șoferi vitezomani cu ajutorul elicopterelor
Foto: Arhivă
Peste 550 de conducători auto au fost amendați în urma celor 145 de misiuni aeriene desfășurate pentru siguranța traficului.
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