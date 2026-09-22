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Prima ninsoare din această toamnă a ajuns în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac au fost -2 grade
Ninsoare Bâlea Lac
Publicat22 sept. 2026, 10:06
Sursărealitatea.net
Temperaturile au coborât până la -2 grade Celsius
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