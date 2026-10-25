Primăria Timișoara lansează dezbaterea publică privind criteriile pentru cote adiționale la impozite în 2027

Publicat 25 oct. 2026, 09:07 Sursă Ziua de Vest

Primăria Timișoara a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care stabilește criteriile economice și bugetare pentru aplicarea unor cote adiționale la impozitele și taxele locale în anul 2027.

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