Primăria Timișoara lansează dezbaterea publică privind criteriile pentru cote adiționale la impozite în 2027

Primăria Timișoara a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care stabilește criteriile economice și bugetare pentru aplicarea unor cote adiționale la impozitele și taxele locale în anul 2027.
Municipalitatea susține că nu a decis încă majorări concrete ale taxelor, însă documentul creează cadrul legal necesar pentru introducerea unor taxe suplimentare. Motivarea avansează veniturile bugetului local și costurile asociate întreținerii infrastructurii.
Conform textului pus în dezbatere, clădirile nerezidențiale și mașinile sunt categoriile vizate de aceste cote adiționale potențiale.
„Prin proiectul HCL nr. 627/2026 se propune aprobarea criteriilor economice și bugetare care vor sta la baza stabilirii cotelor adiționale la impozitele și taxele locale pentru anul 2027”, precizează Primăria Timișoara.
Potrivit municipalității, criteriile ar urma să țină cont de particularitățile economice și bugetare ale orașului, de necesitățile de finanțare a serviciilor publice și a investițiilor locale, precum și de cheltuielile pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii.
Proiectul poate fi consultat pe site-ul Primăriei Timișoara, la primariatm.ro/proiecte-hcl/2026/627, sau la sediul instituției din bulevardul C. D. Loga nr. 1.
Documentul poate fi solicitat și în copie, printr-o cerere depusă la Compartimentul Asistență Cetățeni și Registratură sau transmisă prin e-mail la [email protected].
Persoanele interesate pot trimite propuneri, sugestii și opinii până la 2 noiembrie 2026, prin e-mail, la adresele [email protected] și [email protected], ori le pot depune direct la Compartimentul Asistență Cetățeni și Registratură.