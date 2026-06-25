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Profeția lui Călin Georgescu începe să prindă contur: apă cu porția și facturi de patru ori mai mari
Călin Georgescu
Publicat25 iun. 2026, 15:42
Sursărealitatea.net
Este alertă în mai multe zone din țară, iar românii au ajuns să primească apă cu porția. Într-o comună din Dolj, oamenii au acces la rețea doar opt ore pe zi. Cei care consumă prea mult vor plăti tarife crescute de patru ori. Nu cu multă vreme în urmă și Călin Georgescu a avertizat că lipsa apei poate deveni o problemă majoră pentru țara noastră, potrivit Realitatea PLUS.
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