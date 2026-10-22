Reguli noi UE pentru rambursarea biletelor de călătorie din 2027

De la 27 octombrie 2027, călătorii vor beneficia de proceduri mai clare pentru rambursarea biletelor cumpărate prin agenții de turism, conform noilor reguli europene adoptate recent.
Schimbările legislative vizând sectorul turistic și de transport intră în vigoare la data de 27 octombrie 2027. Potrivit informațiilor furnizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), noile norme au ca scop simplificarea procesului de rambursare pentru pasagerii care achiziționează bilete prin intermediul agențiilor.
Principala modificare privește termenul de plată al transportatorilor. Companiile de transport, fie aeriene, fie terestre, vor avea la dispoziție șapte zile pentru a restitui sumele datorate agenției de turism prin care a fost efectuată rezervarea.
Această măsură vizează reducerea întârzierilor apărute în trecut, perioade în care banii treceau mai întâi de la transportator la agenție înainte de a ajunge la client. Totuși, dreptul la rambursare rămâne condiționat de existența unui motiv legal prevăzut de legislație; nu orice anulare conduce automat la returnarea fondurilor.
Obligații privind comisioanele și excepții
În cazurile în care restituirea este obligatorie, agențiile de turism vor fi nevoite să returneze clienților și comisionul perceput pentru intermedierea rezervării. Astfel, pasagerii își pot recupera atât contravaloarea biletului, cât și costul serviciului de rezervare.
Microîntreprinderile beneficiază de o derogare de la obligația de a restitui acest comision, cu condiția să informeze cumpărătorul în prealabil. Această diferențiere ține cont de specificul agențiilor mici, fără a elimina necesitatea transparenței față de clienți.
Facilități pentru persoanele cu dizabilități
Pachetul de măsuri include și prevederi specifice pentru călătoriile persoanelor cu dizabilități. În anumite condiții stabilite de reglementările europene, acestea ar putea beneficia de un bilet gratuit pentru persoana care le însoțește.
Această facilitate nu este acordată automat în orice situație, aplicarea sa depinzând de criteriile legale în vigoare. Prevederile au fost adoptate în urma consultărilor dintre Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene.