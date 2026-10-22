Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia după ce a plecat să își întâlnească iubita

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 22 oct. 2026, 12:51

David-Adrian Kercso susține că este nevinovat și că a fost constrâns să recunoască acuzațiile de spionaj. O investigație Reuters ridică semne de întrebare și asupra imaginilor prezentate de FSB drept momentul arestării sale.

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