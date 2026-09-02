Ryanair avertizează: biletele de avion se scumpesc, iar unele companii aeriene se vor lupta să supraviețuiască

Publicat 2 sept. 2026, 13:01 Sursă Realitatea.net

Prețul tot mai mare al combustibilului începe să pună presiune pe companiile aeriene europene. Ryanair și-a redus deja ținta de trafic pentru 2027 și avertizează că rivalii mai puțin protejați de scumpirea petrolului ar putea avea probleme serioase în sezonul rece.

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