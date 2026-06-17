Trump amenință din nou Iranul: „Le vom arunca bombe direct în creștetul capului”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 21:59

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un nou avertisment dur la adresa Iranului, afirmând că acordul provizoriu negociat între cele două părți nu reprezintă o soluție definitivă și că operațiunile militare americane ar putea fi reluate dacă înțelegerea nu va fi respectată.

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