Trump ar fi propus un schimb surprinzător: Ucraina contra deminării Strâmtorii Ormuz

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 18:48

Donald Trump ar fi condiționat sprijinul acordat Ucrainei de implicarea partenerilor europeni într-o inițiativă legată de deminarea Strâmtorii Ormuz, potrivit unor discuții purtate în cadrul summitului G7 de la Evian-les-Bains.

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