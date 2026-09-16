Uniunea Europeană pregătește interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani

Noile reglementări vizează protejarea sănătății mintale a minorilor și impun restricții severe platformelor digitale
Uniunea Europeană pregătește un set de reglementări dure menite să protejeze minorii în mediul online, considerat tot mai periculos pentru dezvoltarea lor emoțională și psihologică.
Conform noilor propuneri, accesul copiilor cu vârsta sub 13 ani pe platformele de socializare ar urma să fie interzis complet. Această decizie radicală vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de impactul rețelelor asupra sănătății mintale, de riscurile de bullying și de expunerea la un conținut nepotrivit.
Schimbări majore pentru adolescenți
În ceea ce privește tinerii care au depășit vârsta de 13 ani, regulile se schimbă semnificativ. Aceștia vor putea folosi în continuare rețelele sociale, însă platformele vor fi obligate să le ofere implicit cel mai ridicat nivel de confidențialitate și siguranță.
Mai exact, algoritmii care creează dependență prin recomandarea continuă de conținut ar putea fi dezactivați sau limitați sever pentru utilizatorii minori.
De asemenea, va fi necesar acordul explicit al părinților pentru anumite funcționalități, iar publicitatea direcționată către adolescenți va fi strict interzisă.
Companiile din domeniul tehnologic vor fi responsabile să implementeze sisteme mult mai eficiente de verificare a vârstei, altfel riscând sancțiuni uriașe pe teritoriul european.