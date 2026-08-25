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Vremea în următoarele patru săptămâni: Temperaturi ridicate în vest și precipitații deficitare la jumătatea lunii septembrie
Vreme/ Colaj foto AI
Publicat25 aug. 2026, 09:05
SursăRealitatea.Net
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru perioada 24 august-21 septembrie. În cea mai mare parte a intervalului, valorile termice vor depăși mediile climatologice în regiunile vestice și sud-vestice ale țării, în timp ce în restul teritoriului temperaturile se vor menține apropiate de normele perioadei.
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