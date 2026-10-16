Vremea în weekend: revin în România, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare

Publicat 16 oct. 2026, 08:25 Actualizat 16 oct. 2026, 08:31 Sursă realitatea.net

Vremea se răcește în România în weekendul 17–18 octombrie 2026. ANM anunță ploi în mai multe regiuni, lapoviță și ninsoare la munte, dar și temperaturi în creștere duminică.

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