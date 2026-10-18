Chivu a explodat în vestiar, iar Inter s-a dezlănțuit pe teren! Atitudinea care a schimbat soarta meciului cu Bologna

Publicat 18 oct. 2026, 10:52 Sursă adevarul

Antrenorul Interului, Cristi Chivu, a fost extrem de nemulțumit de jocul echipei la pauza partidei cu Bologna. După un discurs dur în vestiar, tehnicianul și-a pierdut vocea, iar Inter a câștigat meciul cu 3-1.

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