Gică Hagi: ” Trebuie să producem rezultate.”

Selecționerul Gică Hagi a susținut luni conferința de presă premergătoare ultimelor două meciuri pe care naționala României le va disputa în Grupa B4 din Liga Națiunilor: cu Polonia (acasă) și cu Bosnia-Herțegovina (în deplasare).
„Tricolorii” n-au adunat niciun punct în primele 4 meciuri din Liga Națiunilor: au pierdut cu Suedia (1-2 în deplasare), Bosnia-Herțegovina (2-4 acasă), Polonia (0-6 la Varșovia) și din nou cu Suedia (0-1 acasă).
“Urmează acum două meciuri importante, pentru că ultima oară lucrurile n-au mers aşa de bine. Ne doream foarte mult, am obţinut foarte puţin. Acum la fel, ne dorim foarte mult, vrem să schimbăm ceva, să producem un rezultat. Avem două meciuri grele, atât cu Polonia acasă, cât şi în Bosnia. Sunt două echipe bune, competitive.
Cu Polonia jucăm acasă, avem stadionul plin şi sperăm să îi facem fericiţi pe suporteri la sfârşit. Pentru că acesta e obiectivul nostru cu Polonia, să luăm cele trei puncte. Sper să fiu inspirat. Obiectivul meu este să fac echipa să joace un fotbal foarte bun. Am cerut doar un singur lucru de când sunt aici, la echipa naţională, puţin timp. Atât. Trebuie să formăm un grup capabil să câştige din nou. Din martie încolo trebuie să producem rezultate”, a declarat Gică Hagi.
Selecționerul a explicat că la naţională este nevoie de încredere, curaj şi implicare sută la sută.
“Mesajul meu pentru jucători a fost simplu, să vină cu drag, să fie sută la sută implicaţi şi să fim pragmatici. Trebuie să creştem la capitolul eficienţă, iar asta se obţine cu jucători de calitate, cu convingere, cu curaj şi cu mentalitate de campion, element care ne-a lipsit. Am încercat să-i scoatem pe jucători din zona de confort, să-i ducem la intensitatea cerută în Europa şi sunt convins că în timp vom deveni competitivi. Degeaba pentru mine un jucător joacă la echipa de club, dar nu la echipa naţională. Fotbalul este o variabilă, dar noi trebuie să obţinem rezultate. Chiar dacă presiunea este mare, trebuie să ne concentrăm pe calitatea jocului pentru a schimba lucrurile.“
În ciuda rezultatelor slabe din această campanie, Gică Hagi rămâne optimist.
“Eu sunt în continuare încrezător. Dacă nu aş mai avea această convingere, nu m-aţi mai vedea în faţa dumneavoastră. Când nu o să mai am încredere, când nu voi mai simţi lucrul ăsta... nu o să mă mai vedeţi aici“, a mai spus selecționerul României.
România va primi vizita Poloniei sâmbătă, 14 noiembrie, iar 3 zile mai târziu se va deplasa la Zenica pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina, ultimul din Grupa B4 a Ligii Națiunilor. Ambele partide vor începe la ora 21:45.