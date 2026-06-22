Sport· 2 min citire

Lamine Yamal scrie istorie la Mondial! L-a depășit pe Messi într-un clasament select în care apare și un român

Lamine Yamal

Lamine Yamal

Scris deIonuț Nichita
Publicat22 iun. 2026, 07:58
Actualizat22 iun. 2026, 08:00

Lamine Yamal și-a trecut în cont primul gol la un Campionat Mondial și a reușit, în același timp, să intre într-un clasament rezervat marilor nume ale fotbalului. Tânărul atacant al Spaniei a deschis scorul în minutul 10 al partidei cu Arabia Saudită, disputată la Atlanta, în etapa a doua a Grupei H de la turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Grație acestei reușite, fotbalistul Barcelonei a devenit unul dintre cei mai tineri marcatori din istoria Cupei Mondiale. La 18 ani și 343 de zile, Yamal a urcat pe poziția a opta în ierarhia all-time și l-a depășit pe idolul său, Lionel Messi.

Legenda Argentinei ocupa până acum un loc superior în acest clasament, după ce a înscris primul său gol la un Campionat Mondial în 2006, împotriva Serbiei, la vârsta de 18 ani și 357 de zile.

În fruntea topului se menține în continuare Pele, considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istorie. Podiumul este completat de mexicanul Manuel Rosas și de spaniolul Gavi. Printre numele importante regăsite pe listă se află și Michael Owen, care a punctat împotriva României la ediția din 1998.

Clasamentul include și un reprezentant al României. Nicolae Kovacs, unul dintre pionierii naționalei tricolore, a marcat la prima ediție a Campionatului Mondial, în 1930, într-un meci cu Peru.

La momentul respectiv, acesta avea 18 ani și 197 de zile, performanță care îi asigură și astăzi locul șase în ierarhia celor mai tineri marcatori din istoria competiției.

Top 10 cei mai tineri marcatori din istoria Campionatului Mondial

  1. Pele (Brazilia) – 17 ani și 239 de zile

  2. Manuel Rosas (Mexic) – 18 ani și 93 de zile

  3. Gavi (Spania) – 18 ani și 110 zile

  4. Ibrahim Mbaye (Senegal) – 18 ani și 143 de zile

  5. Michael Owen (Anglia) – 18 ani și 190 de zile

  6. Nicolae Kovacs (România) – 18 ani și 197 de zile

  7. Dmitri Sychev (Rusia) – 18 ani și 231 de zile

  8. Lamine Yamal (Spania) – 18 ani și 343 de zile

  9. Lionel Messi (Argentina) – 18 ani și 357 de zile

  10. Julian Green (SUA) – 19 ani și 25 de zile.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Lamine YamalCampionatul Mondial 2026

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe