Sport· 1 min citire

Tenis: Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de la US Open

US Open

US Open

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 11:02
Sursărealitatea.net

Partidele de pe tabloul principal incep duminică, 30 august.

Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat, joi, adversarele în primul tur de pe tabloul de simplu feminin de la turneul de grand slam US Open.

Astfel, Gabriela Ruse (63 WTA) o va înfrunta pe americanca Jessica Pegula (3 WTA).

Cele două nu au mai fost adversare în circuitul tenisului feminin mondial, notează Radio România Sport.

Sorana Cîrstea (17 WTA) va juca împotriva austriecei Julia Grabher (114 WTA).

Acestea au mai fost adversare de două ori, românca impunându-se în ambele meciuri.

Favorita principală, belarusa Aryna Sabalenka (1 WTA), o va înfrunta în primul tur pe jucătoarea columbiană Camila Osorio (58 WTA).

La masculin, favoritul principal, germanul Alexander Zverev (2 ATP), îl va înfrunta în primul tur pe italianul Lorenzo Sonego (91 ATP).

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

us opentenis femininadversaresportturneu wtasua

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe