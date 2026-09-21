Torță aruncată la Dinamo – Farul, peste o mamă și fiul ei. Amenzi de 14.700 de lei și dosare după incidente

Publicat 21 sept. 2026, 08:43 Sursă Realitatea.net

O torță aruncată în timpul meciului Dinamo București – Farul Constanța a lovit două persoane aflate în Tribuna 1 a Arenei Naționale. Jandarmii au întocmit șapte acte de sesizare a organelor de urmărire penală și au aplicat amenzi în valoare totală de 14.700 de lei.

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