Accident cumplit, vineri, într-un cartier din Timișoara. Un bărbat a fost decapitat de un tramvai care venea din spate.

Un timisorean in varsta de 70 de ani a coborat din tramvai, dupa care a mers pe peron in aceeasi directie cu garnitura, moment in care a fost acrosat de aceasta si a ajuns sub roti.

Martorii au sunat la 112, iar la fata locului au ajuns politistii, dar si un echipaj al ambulantei. Din nefericire pentru barbatul ajuns sub rotile tramvaiului nu s-a mai putut face nimic.

„In urma verificarilor efectuate politistii au stabilit ca barbatul, dupa ce ar fi coborat din tramvai, in statia amenajata, si-a continuat deplasarea pe langa acesta, iar in momentul in care tramvaiul a fost pus in mișcare de catre vatman de 42 de ani, pietonul a fost surprins si accidentat, rezultand decesul acestuia. A fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, cercetarile fiind continuate in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor producerii accidentului rutier„, transmit reprezentantii IPJ Timis.