Realitatea de Timis - Știri de Ultimă Oră

Captură impresionantă a Poliției Române. 4 kg de cocaină și 26 de kg de canabis, descoperite la un ucrainean

Captură impresionantă a Poliției Române. 4 kg de cocaină și 26 de kg de canabis, descoperite la un ucrainean

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Procurorii DIICOT – Structura Centrală au reținut doi bărbați, un ucrainean de 57 de ani și un român de 23 de ani, după o operațiune care a vizat un transport masiv de droguri introdus în România prin PTF Nădlac.

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Macron și Ursula von der Leyen, reacție rapidă după explozia dronei de la Constanța: „Solidaritate totală cu România!”

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Eugen Tomac, mesaj după incidentul din Constanța: „Este nevoie de vigilență și comunicare clară”

Planul Roșu, dezactivat după alerta cu dronă din Portul Constanța. Toate restricțiile au fost ridicate
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Planul Roșu, dezactivat după alerta cu dronă din Portul Constanța. Toate restricțiile au fost ridicate

Poziția Kremlinului după explozia din Portul Constanța. Ambasada Rusiei indică Ucraina ca drept responsabilă
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Poziția Kremlinului după explozia din Portul Constanța. Ambasada Rusiei indică Ucraina ca drept responsabilă

Drona explodată în Portul Constanța. Faleza Cazinoului din Constanța, evacuată. S-a emis RO-Alert și pentru Costinești
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Armistițiu local între Ucraina și Rusia pentru repararea centralei Zaporojie: anunțul AIEA

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După ani în care ni s-a spus că România este pregătită pentru orice scenariu, constatăm în fiecare săptămână că autoritățile sunt luate prin surprindere de fiecare incident
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Raport KPMG: Europa atinge cel mai ridicat nivel al consumului ilicit de țigări din ultimii 10 ani. În România, contrabanda și contrafacerea ajung la 6,9% și generează pierderi de 324 milioane euro

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