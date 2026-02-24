Realitatea de Timis - Știri de Ultimă Oră
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Captură impresionantă a Poliției Române. 4 kg de cocaină și 26 de kg de canabis, descoperite la un ucrainean
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au reținut doi bărbați, un ucrainean de 57 de ani și un român de 23 de ani, după o operațiune care a vizat un transport masiv de droguri introdus în România prin PTF Nădlac.
Actualitate
Nicușor Dan, reacție despre șeful Armatei cercetat de DNA: „Am avut o discuție și o să mai am una”
Actualitate
Ilie Bolojan, reacție după explozia dronei din Portul Constanța: „Situație periculoasă pentru siguranța românilor”
Ședință de criză la Constanța, după explozia dronei. Președintele Nicușor Dan așteaptă explicații
Diana Șoșoacă, discurs halucinant în fața lui Putin. Ce i-a răspuns liderul de la Kremlin – VIDEO
Ținta dronei care a explodat la Constanța, o navă "fantomă" rusească aflată în port - PRESA
Inteligența Artificială remodelează piața IT: peste 100.000 de concedieri în doar câteva luni
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Exclusive
După ani în care ni s-a spus că România este pregătită pentru orice scenariu, constatăm în fiecare săptămână că autoritățile sunt luate prin surprindere de fiecare incident
Actualitate
Anca Alexandrescu, reacție dură după explozia dronei din Portul Constanța: „Oamenii au fost în pericol uriaș, autoritățile ridică din umeri” - VIDEO
Ana Maria Păcuraru, mesaj în presa străină după explozia dronei de la Constanța: „Românii sunt din ce în ce mai îngrijorați!
Explozia unei drone în Portul Constanța. Se fac evacuări preventive, nu sunt victime. Explozia, în apropierea unui terminal petrolier important. S-a emis Ro Alert și pentru Costinești – FOTO/VIDEO
Politica
Economie
Exporturile de petrol ale Iranului s-au prăbușit în mai la cel mai redus nivel din ultimii șase ani: cifrele momentului
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Actualitate
EXCLUSIVITATE Rizea TV: Gestul impresionant făcut de Romina Gingașu pentru familia rămasă fără casă la Galați: „A dat o lecție întregii clase politice”
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Aproape o jumătate de Românie este în diaspora. Copiii rămași acasă plătesc prețul exodului sărăciei. Documentar Realitatea PLUS
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Zelenski i s-a adresat direct lui Putin: „Propun o întâlnire. Ucraina propune încheierea acestui război”
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Petrișor Peiu atacă desemnarea lui Eugen Tomac: „Nu este tehnocrat, ci un activist de partid”
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Sabrina Voinea, acuzată că și ar fi bătut iubitul la un complex sportiv din Capitală. Poliția a deschis anchetă
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Tragedie pe centura Timișoarei: un bărbat a murit după ce un autotren s-a răsturnat peste o mașină
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Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan. Din Basarabia la vârful politicii europene
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Sport
Se retrage sau nu? Sorana Cîrstea a vorbit despre planurile de viitor după parcursul excelent de la Roland Garros
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20.000 de angajați din Sănătate ies astăzi în stradă: PROTEST masiv împotriva noii legi a salarizării
ONU avertizează: următorii cinci ani ar putea aduce temperaturi record și fenomene meteo tot mai extreme