Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație al Colterm SA și anunțată într-o conferință de presă de primarul Dominic Fritz.

„Stiu ca problema termoficarii si caldurii in Timisoara a fost mereu si este si in aceasta iarna o grija a timisorenilor de aceea este și pentru noi ca administrație să ne asigrăm că avem apă caldă si caldura… dar ne confruntam cu o criza. In aceasta dimineata, CA Colterm a luat o decizie, sa ceara protectia justitiei, prin declansarea procedurii de insolventa. Aceasta decizie este pentru a continua serviciul public. Colterm a incercat diverse variante, dar in contextul actual reorganizarea companiei prin procedura de insolventa este singura varianta si este necesara„, a declarat Dominic Fritz.

Pe de o parte edilul spune că urmează și o majorare a tarifelor, pe de alta numește insolvența „un proces de reconstrucție a încrederii”

El mai spune că, din punct de vedere al furnizării agentului termic, abonații Colterm nu vor fi afectați de această intrare în insolvență.

Sursa: Realitatea de Timis