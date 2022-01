Corina Caciuc, amanta lui Laurențiu Reghecampf, nu se poate plânge că nu ar face bani frumoși. Chiar dacă este discretă când vine vorba despre afacerile sale, Corina a explicat, pentru Fanatik, că este o graviduță activă.

„Am o afacere care s-a dezvoltat mult în ultimii ani. Este o companie care se ocupă de relații comerciale între China și România”, a dezvăluit Corina, pentru sursa citată.

Potrivit site-ului strictsecret.ro, Corina Caciuc s-ar ocupa de comercializarea unor produse made in China.

Imagini compromitatoare cu amanta lui Reghe

„Practic, Caciuca ia de pe Aliexpress și Alibaba, niște site-uri celebre chinezești de fake-uri și plasticării, produse „cosmetice” pe care nu dă mai mult de un dolar și le vinde sub „brand propriu” în România cu de peste 15 ori prețul. Da, brandul e al ei, adică o simplă marcă înregistrată la OSIM, pe care o aplică pe chinezăriile luate de pe Ali Express. Cam asta e „relația comercială dintre China și România” a Caciucăi”, scriu jurnaliștii de la strictsecret.ro, care prezintă mai multe produse comercializate de firma acesteia.

Imagini compromițătoare cu amanta lui Reghe – Care e adevărata față a femeii pentru care a părăsit-o pe Anamaria Prodan. Reacția impresarei

O serie de imagini compromițătoare au făcut înconjurul presei din România, duminică, 16 ianuarie. Amanta lui Laurențiu Reghecampf apare în ipostaze jenante, în lenjerie intimă într-un club de striptease, la un eveniment pe care jurnalistul clujean Liviu Alexa îl numește ironic „absolvirea masterandei Corina Caciuc la una dintre „universitățile” numeroase unde a lucrat de-a lungul devenirii sale educaționale”.

De altfel, nu este prima nebuloasă care plutește asupra identității studentei de la Cambridge. Recent, într-un podcast care a dinamitat lumea mondenă, Codin Maticiuc a povestit că o cunoaște de mulți ani pe Corina Caciuc. S-a limitat în a spune că a văzut-o prin cluburi, dar într-un context… inedit, care-i confirmă spusele Anamariei Prodan.

„Sunt opt ani de când ne tot luptăm. Și ne luptăm ca să aibă și copilul meu un exemplu. Bebe are 13 ani. Când avea cea mai mare nevoie… Declinul a început de opt ani, dar am tăcut din gură. De multe ori… Trăind între bărbați, am învățat că pe bărbați trebuie să îi iei cu ușurelul și să îi faci să se simtă importanți și șefi și asta am făcut toată viața. Greșești, se întâmplă, sunt bărbați mai slabi, nu neapărat că sunt răi sau răuvoitori. Se întâmplă. Îți ia mințile. Sunt fetițele astea în oraș care fac meserie și performanțe în alte zone și atunci na… De exemplu, cât de nasol e să ai o poreclă „Gură de Aur”. Pe parte de oratorie vorbim. Partea profesională și cea personală merg mână în mână. Dacă ești un dobitoc și alergi după toate cățelele din oraș, uiți de meserie. Nu mai poți să te gândești”, a spus Anamaria Reghecampf, în podcast-ul lui Codin Maticiuc.

Corina Caciuc nu este la primul scandal de proporții pantagruelice. În urmă cu câțiva ani, în 2011, domnișoara care asipră la statutul de „doamna Reghecampf” a făcut să curgă multă cerneală în urma unui episod halucinant, în care l-a șantajat pe Doru Pârv, vedetă OTV, la acea vreme, susținând că ar fi fost abuzată sexual de acesta.

Potrivit declarațiilor vedetei OTV Doru Pârv, însă, care a respins vehement acuzațiile, Corina Caciuc era o tânără care lucra „într-o casă de toleranță din Viena” și care urmărea să-l șantajeze.

„Nici nu se pune problema unui viol. Este o tânără care lucrează într-o casă de toleranță din Viena și care vrea să mă șantajeze. Până la urmă, adevărul o să iasă la suprafață”, spunea Doru Pârv, în 2011.

Corina Caciuc „stinge lumina”. Afacerile familiei, în pericol

Silvana Peng, mama Asianei Peng, „cuscra” lui Reghe, este înspăimântatată de faptul că Laurențiu Reghecampf i-a băgat copiii, pe ea si pe Răzvan, fratele Asianei, alături de Luca Reghecampf, în „afaceri” cu Corina Caciuc.

Cu aceeași disperare care a cuprins-o pe Anamaria Prodan, Silvana cere autorităților să i se verifice firmele în care este implicată Corina pentru că, potrivit discuțiilor din oraș, aceasta „stinge lumina” cam peste tot, devenind acționar majoritar la foarte multe firme, în diferite domenii.

Reghe probabil că este șocat de aceste lucruri, dar este prea târziu să mai reacționeze.