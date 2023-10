Ana Maria Păcuraru, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV și jurnaliste din România, a decis să se retragă pentru o perioadă din fața camerelor de luat vederi. În urma solicitărilor repetate ale fanilor de a lămuri situația, realizatoarea emisiunii „Raport de zi” la Realitatea PLUS, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care explică decizia luată.

În ultimele zile, am primit multe mesaje pline de încurajare și compasiune, iar astăzi simt că e momentul să clarific o confuzie. Da, m-am retras din lumina reflectoarelor TV pentru o perioadă. Și nu, nu sunt sora mea, Alexandra Pacuraru, care s-a retras din aceeași lume pentru o altă bătălie curajoasă: epuizarea. Întreaga noastră familie este alături de ea în aceste momente, și știu că va reveni mai puternică ca oricând.

„Cu inima deschisă și plină de recunoștință si putere, vreau să împărtășesc cu voi o bucată din sufletul meu. Această postare este cea mai personală și sinceră pe care am scris-o vreodată, fără artificii sau machiaj, fără lumini strălucitoare sau cuvinte prelucrate. Aleg să fiu vulnerabilă și autentică în fața voastră, să vă împărtășesc un fragment din povestea mea.

Sincronicitatea vieții a făcut ca, în paralel cu această luptă a surorii mele, și eu să iau o pauza pentru a ma pregăti de sosirea unui nou membru în familia noastră, un băiețel pe nume Atlas-Gavril. Sunt însărcinată și mă aflu într-un proces lung și emoționant, cu încă patru luni până când îl voi ține în brațe. Eu si soțul meu a trebuit să ne reconfigurăm viața într-un timp foarte scurt, să fac față provocărilor și să pun „stop” prezenței mele în emisiuni pentru a aduce pe lume un băiețel sănătos.

Experiența cu primul nostru născut, Liam-Mihail, născut prematur acum un an și două luni, ne-a pus la încercare într-un mod profund. Știm ce înseamnă o luptă adevărată, în care ziua și noaptea se amestecă, iar fricile și speranțele dansează împreună. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul necondiționat al soțului meu, care pentru prima oară a trăit o astfel de experiența atât de critica din perspectiva pacientului, am învins obstacolele și am descoperit puterea noastră interioară. Cu el lângă mine, știu că putem înfrunta orice provocare și că vom birui împreună.