În plină pandemie de coronavirus, românii continuă să plece în țările vestice, în agricultură sau pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Curse aeriene au plecat din mai multe orase din tară, iar exodul continuă. Astăzi, două avioane urmează sa decoleze, unul de la Timișoara și altul de pe aeroportul din Iași, cu muncitori sezonieri.

. De la Timișoara o cursă charter este programata sa plece, spre Duseldorf, in Germania. Autoritatile locale sunt pregatite, dar decolarea va fi confirmata in cursul zilei de astazi, in functie si de decizia Autoritatii Aeronautice Romane. Asta pentru ca sunt conditii stricte pe care compania care a comandat zborul trebuie sa le indeplineasca. Iar daca ceva nu este in regula, decolarea se anuleaza. Teoretic, de la Timisoara, pana la inceputul lunii iunie, mai bine de 20 de avioane ar urma sa decoleze spre vestul Europei. Primele astfel de zboruri au fost efectuate, la bordul fiecarei aeronave fiind aproximativ 80 de pasageri. Cei plecati pana acum, de la Timisoara, sunt fie muncitori in agricultura, fie ingrijitoare pentru persoane varstince. Verificarea celor care pleaca este una stricta, personalul aeroportuar are la dispozitie seturi complete de echipament de protectie, iar temperatura pasagerilor este verificata cu termometre cu citire de la distanta. Se aplică totodată un set de masuri gandit de medicii de la Spitalul de Boli Infectioase pentru o cat mai buna protectie individuala.

Tot astazi, de pe aeroportul din Iasi, ar urma sa plece un avion cu aproape 150 de oameni la bord, cu destinatia Olanda, unde merg la cules de capsuni. Si in acest caz insa, pot aparea schimbari de ultim moment, legate de aprobarea pentru decolare.