Marcel Ciolacu s-a arătat nemulțumit de faptul că prin intermediul voucherelor Rabla foarte mulți români și-au cumpărat mașini de lux.

”Îți dau voucher și îți cumperi Tesla?”, s-a întrebat premierul Marcel Ciolacu. El a dat dispoziție ca Programul Rabla să fie modificat astfel încât că acele vouchere să nu mai poată fi achiziționate mașini de lux.

„Nu mi se pare corectă adresabilitatea. Îți dau voucher și îți cumperi Tesla. Cred că voi scădea pragul pentru adresabilitate până într-un anumit cost“, a declarat Ciolacu în ședința de Guvern, citat de surse politice.

Drept urmare, este probabil ca programul Rabla să fie revizuit prin plafonare – atât varianta tradițională, cât și cea destinată autovehiculelor electrice, astfel încât acesta să încurajeze într-o mai mare măsură producția locală și achiziționarea autovehiculelor cu prețuri mai accesibile sau în plaja tarifelor medii. Concret, vorbim de mașini cu prețuri între 10.000 și 15.000 de euro, respectiv între 30.000 și 40.000 de euro, date care ar corespunde celor două programe.

În prezent, numai programul Rabla Plus are un plafon care de altfel a fost introdus din acest an.

Concret, ca să poată primi de la stat tichetul în valoare de 10.000 de euro, un client trebuie să achiziționeze o mașină electrică de cel mult 75.000 de euro.

La programul Rabla, acum nu există o plafonare de preț, iar finanțarea este de 7.000 de lei la casarea unei mașini și de 10.000 de lei dacă sunt trimise la fier vechi două vehicule. La prima de casare se pot adăuga ecobonusuri de 1.500 de lei pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP, 1.500 de lei pentru autovehiculul nou echipat cu motorizare GPL/GNC și 3.000 de lei pentru autovehiculul nou echipat cu sistem de propulsie hibrid.