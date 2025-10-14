Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis, marţi, 14 octombrie, că salariile profesorilor nu au fost reduse, ci este vorba despre calculul „unitar” al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi din acest an.

Sindicaliştii din educaţie au susţinut că este înregistrată o scădere a salariilor cuvenite personalului didactic de predare şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control.

„Prin ordonanţe ale Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului consolidat anual, începând cu 2019, succesiv, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018.

Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii – la salariul de bază, ci includea şi gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul ‘spor la spor’.

Astfel, de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, personal didactic cu aceeaşi încadrare avea valori diferite ale acestui spor, cuantumul mai mare avându-l personalul ce avea în plată şi gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz”, a explicat ministerul, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, în urma verificărilor efectuate de Curtea de Conturi, sporul se calculează la salariul de bază stabilit conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna septembrie, rezultând acelaşi cuantum al sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toţi salariaţii care au acelaşi grad didactic, vechime în învăţământ/muncă, studii