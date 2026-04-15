Scandalul vaccinurilor Covid. Alexandru Rafila: „Domnul Voiculescu, știind că are depozitele pline, a mai cumpărat încă vreo 5-6 milioane de doze”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a lansat un atac dur, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, la adresa predecesorilor săi, numindu-i pe Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă „artizanii” cantităților colosale de vaccinuri anti-Covid care au îngropat bugetul Sănătății.

Noi detalii incendiare ies la iveală în scandalul achizițiilor de vaccinuri Pfizer, punând sub lupă mandatul foștilor miniștri ai Sănătății din partea USR. Aceștia sunt acuzați nu doar de o gestionare defectuoasă a banului public, ci de o „lipsă de caracter și moralitate” care a lăsat România captivă în contracte de sute de milioane de euro pentru doze care nu au fost niciodată folosite.

Comenzi „faraonice” de vaccinuri Covid pe spatele românilor: Cazul Voiculescu-Mihăilă

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a lansat un atac dur la adresa predecesorilor săi, numindu-i pe Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă „artizanii” cantităților colosale de vaccinuri care au îngropat bugetul Sănătății. În timp ce depozitele erau deja arhipline cu doze de la Moderna, conducerea USR a Ministerului Sănătății ar fi continuat să semneze pentru alte milioane de doze, într-un gest care sfidează logica economică și interesul național.

„Ca să vedeți până unde poate să meargă lipsa de caracter și de moralitate a unora: domnul Voiculescu, știind că are depozitele pline, a mai cumpărat încă vreo 5-6 milioane de doze”, a declarat fostul oficial, subliniind că actualele procese internaționale sunt rezultatul direct al angajamentelor iresponsabile luate la acea vreme.

Ultimatumuri ignorate și „amenda” de 160 de milioane de euro

Dezvăluirile arată o situație de criză moștenită, în care România a fost pusă la zid de Pfizer și Comisia Europeană. Statului român i s-ar fi propus un soi de „amendă” mascată: plata a 10 euro pentru fiecare doză la care se renunța. Pentru a scăpa de o parte din povara creată de echipa USR, România ar fi trebuit să plătească peste 160 de milioane de euro pentru „aer” – adică pentru vaccinuri care nici măcar nu ar mai fi intrat în țară.

Mai grav, deși au existat încercări de a repara dezastrul lăsat în urmă, lipsa de reacție a decidenților din acea perioadă și vidul legislativ au lăsat România legată de contractul original, semnat inițial sub semnătura lui Florin Cîțu, dar susținut frenetic de miniștrii USR.

Dosarul penal la DNA: Cine plătește factura de 666 de milioane de euro?

În prezent, factura acestui „succes electoral” închipuit este una usturătoare, iar responsabilitatea pare să aibă nume și prenume în dosarul instrumentat de DNA. În timp ce foștii miniștri USR încearcă să paseze vina pe actuala conducere a Ministerului Sănătății, realitatea cifrelor este implacabilă: angajamentele luate de „gașca” Voiculescu-Mihăilă au creat un prejudiciu ce pune în pericol finanțarea medicamentelor vitale pentru pacienții români.

Rămâne de văzut dacă Justiția va reuși să recupereze măcar o parte din onoarea și fondurile pierdute într-o negociere care pare să fi servit mai degrabă intereselor marilor companii farmaceutice decât cetățeanului român. Pe măsură ce procesele internaționale avansează, degetul acuzator rămâne îndreptat către cei care au semnat cu ochii închiși sentința bugetară a sistemului de sănătate.