Dinamo, sezon încheiat cu dezamăgire! Ce a spus Andrei Nicolescu după înfrângerea cu FCSB

Dinamo a ratat calificarea în cupele europene după înfrângerea cu 1-2 în faţa rivalei FCSB, în finala barajului pentru Conference League. „Câinii roşii” au pierdut dramatic un meci în care au revenit pe tabelă, dar au cedat în prelungiri.

Formaţia antrenată de Zeljko Kopic a fost condusă după golul marcat de Joyskim Dawa, însă a reuşit să egaleze prin Mamoudou Karamoko şi să trimită partida în prelungiri. Decizia finală a aparţinut însă israelianului Ofri Arad, care a adus victoria FCSB-ului.

La finalul partidei, preşedintele executiv Andrei Nicolescu a tras concluziile asupra sezonului, unul încheiat fără obiectivul principal îndeplinit. Acesta a declarat că echipa a avut un parcurs oscilant şi că rezultatul din acest sezon reflectă, în opinia sa, realitatea din teren.

„Atât s-a putut în seara asta şi anul ăsta. Final greu, l-am terminat cum l-am terminat… E un sezon corect, cum am zis, în ciuda faptului că nu am câştigat azi”, a spus Nicolescu.

Oficialul dinamovist a adăugat că obiectivul iniţial a fost clasarea între locurile 4-6, însă echipa ar fi putut obţine mai mult dacă ar fi gestionat mai bine anumite momente ale sezonului.

El a mai precizat că urmează o analiză internă, astfel încât clubul să evite o situaţie similară în viitor şi să revină în lupta pentru calificarea în competiţiile europene.