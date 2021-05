Consultantul politic a vorbit despre Planul Național de Reziliență și Recuperare (PNRR) la Culisele Puterii. Miron Mitrea a afirmat că la „jocul banilor” de la Uniunea Europeană nu participă și Consiliile Județene.

Miron Mitrea: „Problema este în țară, nu la Bruxelles. (…) Noi suntem o țară slabă din punct de vedere economic. M-am uitat cu mare atenție la presa de astăzi. (…) PNRR-ul este o victorie a celor din sud, care au cerut Uniunii Europene ca să începem să vorbim de eurobonduri. Suma la PNRR este compusă din două părți: credite luate de UE de la bănci în numele țărilor și granturile, împrumuturile fără restituire. Este evident că banii ăștia se iau de undeva. (…) Banii se vor da înapoi. Este nevoie ca țările să adopte un alt acord de aderare pentru PNRR. (…) Acest nou acord de aderare trebuie votat. Și va fi votat în toate țările Uniunii Europene. România are nevoie de 67% din voturile Parlamentului. Nu înțeleg de ce se omoară cu secretomania banilor, că nu ei îi vor împărți. (…) România nu are o înțelegere între Putere și Opoziție. (…) Puterea și Opoziția negociază prin Bruxelles. (…) Aproximativ 13% din sumele prevăzute pentru fiecare țară pot fi trase imediat. Pentru România înseamnă vreo 4 miliarde de euro. Bani pentru consultanță. 4 miliarde pe care îi vor cheltui instituțiile eligibile. (…) Consiliile Județene nu sunt instituții eligibile. Dintr-un motiv simplu. CJ-urile nu au voie să participe la acest joc al banilor, în actuala formulă a PNRR. (…) USR-ul ține cu dinții de acest PNRR. Și Cîțu face acest lucru. (…) Eligibilitatea CJ-urilor e o problemă care trebuie rezolvată. (…) Am avut impresia mai demult că Florin Cîțu e mai degrabă USR-ist decât PNL-ist. ”