Consultantul politic Miron Mitrea intervine în scandalul momentului și susține că lucrările de la Bîstroe nu reprezintă o problemă pentu România, la Culisele puterii

„Iohannis. Am spus intotdeauna ca e un politician netalentat, ca nu stie sa comunice. Subiectul refugiatilor ucraineni. Există o frustrare in populatie, 25% nu sustin , ins foarte mult. E si firesc, suntem foarte aproape de razboi. Există în ei o frustrare. Pe fondul acestei frustrari, o administratie din Ucraina, de amatori. Este remarcabil cum face lobby pentru țara sa președintele (Zelenski, n.r.). Ei fac managementul local in timpul razboiului, fac gogomănii. Ei dau legea cu minoritatile, sunt foarte multi care spun ca trebuie sa fii prost sa faci asta. Tu creezi o problema.

Unii se apuca sa sape pe Bîstroe. E un nationalism imbecil, nu e nicio motivatie economica. Noi ne-am inflamat pentru ca suntem pregatiti sa ne inflamam, suntem frustrati, ca noi ne punem pentru ei, taxe, refugiati etc si ei fac asta. Ei profita…

Eu traiesc in Delta o buna parte din an, nu are nicio treaba cu ce e pe partea lor. Poti sapa, nu are nimic debitul de apa. Economic nu are nicio logica. Nu inteleg ce e in capul administratorului din transporturi de la ei. Până acolo sunt 120 de km, daca folosesc canalul Sulina gratis au 80 de km.

Problema de fond e economica. Ucrainenii, in prostia lor, vor sa deschisda un alt culoar. Ei nu pot trece prin Moldova. Din punctul de vedere al traficului ei nu trec pri nMoldova decât foarte rar, nu vor. Trebuie sa se apropie de Odesa, au un singur pod. E pentru marfa cu cantitati mici. Azi Sulina e gol, a fost in vara când nu puteau folosi Odesa pentru cereale, da, acum nu e suprasolicitat. Cereaele si restul pleaca din Odesa. Degeaba sapi Bîistroe pentru că intri in Chilia. Astazi e apa. A crescut apa in Dunare, am avut 7 mii de metri cubi pe secunda la intrarea in Dunare, e multa apă. Media e 4950 (metri cubi, n.r.) in februarie. Sigur ca te duci catre Sfântu Gheorghe si incepi si sapi si acolo. E o tampenie fără margini. (…)

Vecinii nostri ucraineni nu au capacitatea sa inteleaga cum se face politica, nu ii ajuta experienta lor. Tot timpul au fost asa. Si in 2004 au fost asa. Nu ne-au bagat in seama ca era la ei in curte.

Nu se strica nimic, avem destul peste. Nu acolo e vorba la Bîstroe. Noi am transformat ferrmele piscicole din Deltă in ferme agricole, unde era pește punem grau si floarea-soarelui si nu sare nimeni in aer. Era Delta plina de pasari, nu mai e, si vanatul e interzis,. Nu mai au unde sa depuna oua, ca e agricultura peste tot.

Faptul că se spune că saparea lui Bîstroe ne afecteaza e o prostie. Asta vorbesc oamen icare in viata lor nu au trait in Deltă. Trăiesc în Delta de 20 de ani. Nu avem nicio treabă cu Bîstroe. Noi in Delta dragam o gramada de canale in fiecare an.

Am fost ministru, stiu rapoartele speciale, e o prostie toata discutia. Nu ne afecteaza cu nimic, nici macar economic.

Singura problemă este dacă pot introduce Bîstroe si Sf. Gheorghe, dar nu o sa poata fara aprobarea României.

Noi ne batem joc de Deltă de 30 de ani. A venit Traian Băsescu și a spus: nu mai pescuim icre negre, dar ucrainenii o fac. Singurii sunt romanii care nu mai pescuiesc si am pierdut cota de la Paris. Am transformat toate fermele piscicole in agricultura. Crezi ca ei dau acolo cu ingrasaminte naturale? Ne batem joc de Deltă de dimineață pana seara.

Dl Ciuca si Ciolacu folosesc acest moment. Nu există probleme pentru România pentru că se sapă la Bîstroe. Sunt probleme pentru România pentru că politicienii sunt slabi”, a declarat Miron Mitrea, la Culisele puterii.