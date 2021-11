Medicul Octavian Jurma consideră că 60% personal educațional vaccinat nu e o garanție că la școală elevii vor fi în siguranță din punct de vedere sanitar. El spune că ar fi fost înțelept să mai așteptăm măcar două săptămâni până la redeschiderea fizică a școlilor.

„Nu vedem unde este beneficiul, de ce să ne asumăm riscuri atât de mari la incidențele astea uriașe? Am reușit cu ajutorul închiderii școlilor și cu alte măsuri să ieșim din valul patru, suntem pe o scădere accelerată, de ce riscăm tot acest efort gigantic? Pentru că deschiderea școlilor, să fie foarte clar, e o măsură de relaxare! Pe ce ne bazăm când începem cu o măsură de relaxare? Dacă am considerat acum două săptămâni că școlile trebuie închise, ce s-a schimbat între timp, așa încât am hotărât să le redeschidem? Nu ni se spune, decât că 60% profesori vaccinați, ăsta este lucrul care va face școala sigură.

Sorin Cîmpeanu a făcut public ordinul comun Ministerul Educației – Ministerul Sănătății care stabilește că reluarea cursurilor cu prezența fizică se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60% din personal este vaccinat anti-Covid. Această măsură se adaugă celorlalte prevederi din ordinul comun emis pe 1 octombrie. Celelalte școli, cu rată de vaccinare de sub 60%, vor începe luni orele online.