Astăzi sunt așteptate primele rezultate în cazul pacienților care au murit la Spitalul Pantelimon din Capitală. Între timp, asistentele au fost audiate și nu susțin acuzațiile aduse, iar medicii se apără cu foile de observație ale pacienților. Rudele celor decedați vor să li se facă dreptate și vin cu noi dezvăluri șocante. Aparținătorii îi acuză pe medici de neglijență, susțin că doctorii micșorau dozele de medicamente și îi lăsau pe bolnavi să moară cu zile. Șefa ATI se apără însă și spune că de vină sunt chiar pacienții care se agită când li se administrează medicamentele.

„Am adus-o pe mama mea vie și am luat un om mort acasa”, spune ruda unui pacient decedat.

Acuzațiile fără precedent de la Spitalul Pantelimon din Capitală scot la iveală alte decese mușamalizate de conducerea spitalului. Cel puțin asta susțin rudele celor care au murit la terapie intensivă. Mama lui Alexandru s-a stins din viață în secția ATI.

„La Terapie intensiva a stat sapte zile. S-au auzit niste tipete de aici, probabil ca au intubat-o pe viu. Am putut sa o vizitam la ATI, dar in ultima zi aparatele erau deconectate, nu ni s-a dat acces, probabil atunci s-a intamplat ceva”, a declarat Alexandru, apartinator pacient mort la sectia ATI a spitalului Sf. Pantelimon.

Iar acuzațiile la adresa medicilor nu se opresc aici. Și soțul doamnei din imagini a murit la același spital în luna februarie a acestui an.

„Cand am venit la ora 4, l-am gasit in pat, murdar. Facuse pe el. Ii pusese o plosca si nu am putut sa fac nimic, am coborat la farmacie, am luat pampers, l-am spalat. In afara de faptul ca l-am gasit murdar, nu l-am gasit conectat la o perfuzie, la o sursa de oxigen.

La ora 21.47 m-a sunat cineva, a spus ca e medicul si mi-a anuntat decesul. Stop cardio-respirator, acidoza si anemie severa (cauzele decesului – n.r.). Aceste diagnostice le-a mai avut si nu a murit”, a spus sotia unui pacient mort.

Intrebata daca crede ca a fost vorba de neglijenta medicala, femeia a raspuns afirmativ: „Da, sigur da”.

În tot acest timp, rudele celor 17 pacienți decedați în patru zile așteaptă rezultatele celor patru anchete deschise.

„Eu sunt constietnta si stiu ca tatal meu a fost ucis”, spune Claudia, fiica unui pacient mort la ATI.

Actuala șefă a secției ATI neagă toate acuzațiile. Mai mult, aceasta spune că de vină sunt chiar pacienții care se agită atunci când li se administrează medicamentele și care sunt în stare chiar să lovească personalul medical, spune Florina Pompilian.

„Era nepotrivit, chiar jignitor la adresa coilegilor mei, sa ii intreb: << Bai, ati facut asta?>> Deci nu, nu se poate asa ceva”, a aratat Florina Pompilian, sef sectie ATI Spitaulul Sf. Pantelimon.