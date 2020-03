Colectivul Sectiei ATI al Spitalului Municipal Timișoara cere ajutor autorităților

Buna ziua,

Va scriem din partea Colectivului Sectiei ATI al Spitalului Municipal Timisoara, spital ce apartine de Primaria Timisoara. Situatia de aici incepe sa fie disperata. Fiindca am intrat in razboi cu mainile goale!

Acum aproximativ 2 saptamani, cand OMS a declarat “pandemie” , noi cei din echipa ATI am inceput sa ne pregatim, atat cat am putut. Am strans bani de la tot colectivul de medici ATI I, am cumparat combinezoane impermeabile de unica folosinta(concepute pentru zugravi), cizme, bonete, mii de sorturi impermeabile, viziere, masti de protectie impotriva toxicelor. Unii am primit si donatii din partea prietenilor/familiei. Din pacate, nu am reusit sa achizitionam masti cu protectie pentru procedurile aerosolizante ale pacientilor suspecti/ confirmati COVID.

Spitalul ne-a oferit 13 echipamente complete de protectie, la data de 13 martie(acum 15 zile). Am facut repetate referate catre echipa de management a spitalului iar raspunsul lor a fost de fiecare data acelasi : “trebuie sa ramanem rationali, noi nu tratam pacienti covid”, fiind asigurati ca exista o hotarare la nivel local si cazurile de terapie intensiva vor fi preluate initial de Victor Babes Timisoara, apoi de SCJUT in clinica de Ortopedie, cladire ce va fi folosita exclusiv pentru pacienti suspecti/confirmati COVID. De asemenea, s-a stabilit ca noi vom prelua doar cazuri chirurgicale COVID in circuitul separat, ATI Oncologie (la parterul spitalului municipal).

Intre timp (21 martie) am primit “planul alb” pentru organizarea sistemului spitalicesc in judetul Timis care mentioneaza ca in faza a doua (dupa Spitalul Victor Babes) cazurile complicate ATI vor ajunge la spitalele CF Timisoara, Municipal Lugoj si Municipal Timisoara. Spitalul CF iese din schema, fiindca nu au nici macar linie de garda ATI, si probabil nu au personal instruit in ventilatia mecanica a pacientului critic. Sectia ATI a Spitalului Lugoj este inchisa de 2 zile dupa confirmarea a doua cazuri COVID in ATI pentru decontaminare. Personalul lor este in carantina, deci inca o sectie este iesita din schema! Ultimul pacient al sectiei ATI din Lugoj(care a fost izolat in timpul stationarii pe TI) a fost transferat in clinica noastra joi. Datorita faptului ca acest pacient vine dintr-o sectie compromisa, am luat masuri de protectie de la internarea pacientului. Ne-am reorganizat in ture, atat medicii cat si asistentele, iar la 48 ore de la internare nu mai avem nici macar unul din cele 13 combinezoane de protectie oferite de management. Pacientul a fost negativ la prima recoltare, urmeaza sa recoltam si a doua oara inainte a relaxa orice masura de protectie.

Conform planului alb Spitalul Municipal Timisoara este urmatorul care va prelua pacientii critici COVID. Cum? Cu manusile de uz veterinar cumparate de noi? Cu masti improvizate?…

Avem informatii ca spitalele care vor fi implicate in faza a treia de ingrijire a pacientilor critici COVID au primit deja sute/mii de echipamente, ultimele fiind distribuite in aceasta noapte de ISU, din care de asemenea ATI Spitalul Municipal Timisoara nu a primit nici unul. Spre deosebire de managementul altor spitale care a achizitionat teste rapide utilizate in diagnosticul pacientilor si personalului medical cu simptome respiratorii, in cadrul spitalului nostru nu exista astfel de teste rapide.

Suntem intr-o situatie dramatica in care nu putem continua sa ne facem datoria, tot personalul merita sa fie protejat in fata acestei lupte cu necunoscutul iar pacientii necesita implicarea noastra pentru a fi salvati.

Va rugam sa ne asigurati buna desfasurare a activitatii in ceea ce priveste managementul pacientului cu COVID 19. Ne asteapta saptamani sau luni extrem de grele. Cerem autoritatilor responsabile achizitionarea de urgenta a echipamentului corespunzator de protectie a personalului care se va confrunta in scurt timp cu acest „tsunami” medical.

Mentionam ca suntem 16 medici ATI in aceasta clinica care vor trata pacienti COVID/ pacienti NONCOVID, din toate clinicile auxiliare aferente si vom asigura liniile de garda. Nu ne permitem sa pierdem personal din cauza lipsei de implicare a structurilor responsabile. Alaturi de noi lupta intreg personalul mediu care la randul lor trebuie sa fie protejati. Toti avem familii, oameni dragi cu care vom intra in contact si riscam atat noi cat si cei dragi noua sa avem de suferit de pe urma iresponsabilitatii oamenilor care ne conduc din birouri.

Credem ca e momentul sa ne trezim cu totii la realitate si sa nu ne mai culcam pe o ureche si sa spunem eternul romanesc „ las’ ca merge si asa”, „romanul e inventiv” sau „improvizam”.

TREBUIE sa facem ceva, altfel s-ar putea sa fim urmatoarele victime ale acestui sistem deficitar!!!

Colectivul sectiei ATI I a Spitalului Municipal Timisoara