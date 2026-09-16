Social· 1 min citire

Anca Alexandrescu demască tot ce alții vor să ascundă: cine a încercat să confiște protestul fermierilor și cine profită de fapt de pe urma furiei românior batjocoriți de Guvernul Bolojan?

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat16 sept. 2026, 17:43
Actualizat16 sept. 2026, 17:47
SursăRealitatea PLUS

În această seară, de la ora 20.55, dezvăluirile care zguduie România. Într-o ediție eveniment, a emisiunii „Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu demască tot ce alții vor să ascundă.

În această seară, de la ora 20.55, dezvăluirile care zguduie România. Într-o ediție eveniment, a emisiunii „Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu demască tot ce alții vor să ascundă.

Doar aici aflați totul despre diversiunile plănuite în secret în timp ce oamenii sărăciți au ajuns la capătul răbdării.

Cine trage sforile și mai ales de ce acum? Invitații de marcă vin cu dezvăluirile care dinamitează scena politică.

Numai aici, vedeți calculele de ultimă oră pentru noul Guvern, înainte de negocierile de la Cotroceni.

Și tot în acestă seară, milionarul care a ajuns în biroul lui Bolojan vine cu informații-bombă, într-o anchetă jurnalistică fără precedent.

Detalii incendiate, în exclusivitate, din ancheta care a zguduit Palatul Victoria.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

anca alexandrescuculisele statului paralelprotest fermieri

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe