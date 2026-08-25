Cristina Trăilă, audiată ca suspectă la DNA Iași, în dosarul lui Fănel Bogos. Ce acuzații i se aduc

Audierile momentului la DNA Iași! Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al guvernului, se află la audieri în dosarul șpăgii de 1,5 milioane de euro a lui Fănel Bogos din biroul premierului. Subalterna lui Bolojan este suspectă în dosar, iar potrivit surselor Realitatea PLUS, aceasta este acuzată de complicitate la abuz în serviciu. La audierile DNA ar putea ajunge nume grele din politica de la nivel central.
Audieri-maraton la DNA Iași: Cristina Trăilă, de peste o oră în fața anchetatorilor
UPDATE - Cristina Trăilă se află de mai bine de o oră în fața anchetatorilor de la DNA Iași. Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, secretarul general adjunct al Guvernului este audiat în calitate de suspect în dosarul privind presupusa mită de aproximativ 1,5 milioane de euro.
Cristina Trăilă, audiată la DNA Iași în dosarul presupusei mite de 1,5 milioane de euro
ȘTIREA INIȚIALĂ - Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași desfășoară marți, 25 august, audieri în dosarul în care este vizat omul de afaceri Fănel Bogos din Vaslui.
Potrivit informațiilor publicate de Realitatea PLUS, printre persoanele chemate la audieri se află și Cristina Trăilă, secretar general adjunct în cadrul Guvernului. Sursele postului susțin că aceasta este audiată în calitate de suspect.
Conform acelorași surse, Cristina Trăilă ar fi avut un rol în accesul lui Fănel Bogos în zona Guvernului și ar fi facilitat contactul acestuia cu reprezentanți ai Executivului.
Fănel Bogos, vizat în dosarul DNA Iași
Fănel Bogos, om de afaceri din Vaslui, este vizat într-un dosar instrumentat de DNA Iași. Potrivit informațiilor citate de Realitatea PLUS, acesta ar fi încercat să obțină influență pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.
Sursele citate susțin că Bogos ar fi plătit aproximativ 1,5 milioane de euro în legătură cu demersurile sale și că ar fi negociat cu liderul PNL Vaslui. În acest context, ar fi fost organizată și o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, în luna septembrie a anului trecut. Scopul întâlnirii ar fi fost discutarea schimbării conducerii DSVSA Vaslui.
DNA verifică probele ridicate în anchetă
În cadrul anchetei, procurorii DNA urmează să efectueze verificări informatice asupra dispozitivelor ridicate până în prezent, inclusiv telefoane, laptopuri și tablete. Analiza acestora ar putea furniza noi probe și informații relevante pentru dosar.
Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, în perioada următoare ar putea fi audiate și alte persoane. Printre numele vehiculate se află inclusiv cel al premierului Ilie Bolojan.
Când a fost reținut Fănel Bogos?
Fănel Bogos, administratorul unei societăți din domeniul creșterii păsărilor din județul Vaslui, a fost reținut în noiembrie 2025 de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iași, fiind cercetat pentru fapte de corupție. Ancheta este în plină desfășurare.