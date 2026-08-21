Suspectul Nord Stream, arestat în timp ce ar fi lucrat la un film despre sabotaj cu Sean Penn

Volodimir Zhuravlev, unul dintre principalii suspecți în ancheta privind sabotarea conductelor Nord Stream, a fost arestat în orașul croat Pula. Scafandrul ucrainean ar fi lucrat drept consultant la filmul Snake Island, o producție inspirată chiar de operațiunea subacvatică în care este acuzat că ar fi fost implicat. Thrillerul este regizat de Doug Liman, iar din distribuție fac parte Sean Penn și Adrien Brody.
Arestat în Croația în baza unui mandat european
Zhuravlev a fost reținut miercuri de polițiștii croați, în baza unui mandat european de arestare emis de Germania. Nu este clar cine a alertat autoritățile și nici ce rol avea exact în producția filmului, iar compania care realizează Snake Island nu a oferit explicații. Unele scene urmau să fie turnate la Pula, vechi port roman de pe coasta Adriaticii.
Filmul reconstituie în manieră dramatică exploziile din 2022 care au avariat conductele prin care gazele rusești ajungeau în Germania. Anchetatorii germani suspectează că operațiunea ar fi fost executată de o echipă de scafandri ucraineni. Zhuravlev este descris drept un scafandru profesionist și experimentat, însă acesta neagă orice implicare.
Procurorii susțin că grupul avea legături cu statul ucrainean
Anchetatorii afirmă că Zhuravlev ar fi făcut parte dintr-o echipă condusă de un alt ucrainean, Serhii K., extrădat din Italia în Germania în 2025. Potrivit acuzațiilor, cei doi ar fi avut legături cu entități ale statului ucrainean și ar fi amplasat explozibili la ordinul unor responsabili din serviciile de informații. Ambii scafandri resping acuzațiile.
Guvernul ucrainean neagă orice legătură cu distrugerea conductelor și cere stabilirea adevăratelor circumstanțe ale incidentului. Kievul subliniază că exploziile s-au produs în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Avocații lui Zhuravlev încearcă acum să împiedice extrădarea acestuia în Germania, unde riscă o pedeapsă îndelungată dacă va fi găsit vinovat.
Croația, pusă în fața unei decizii dificile
Apărarea susține că dosarul ar putea deveni un test pentru aplicarea unitară a dreptului european. O instanță din Polonia a refuzat anterior executarea aceluiași mandat, considerând că Germania nu are jurisdicție și că distrugerea Nord Stream ar putea fi privită drept o acțiune a Ucrainei în cadrul unui război defensiv. Instanța croată trebuie să decidă acum dacă acceptă extrădarea solicitată de Berlin.
„Va fi un caz împotriva aceleiași persoane, cu aceleași fapte, aceleași legi și convenții europene relevante și același mandat european de arestare, emis de aceeași țară, Germania. Se va pune întrebarea dacă există o jurisprudență coerentă a instanțelor sau dacă fiecare țară poate aplica dreptul internațional în mod diferit”, a declarat avocatul Tymoteusz Paprocki.
Polonia s-a opus mult timp construcției Nord Stream, considerată un simbol al relațiilor prea apropiate dintre Berlin și Moscova. Premierul Donald Tusk și-a exprimat fără echivoc poziția față de proiect. „Problema cu Nord Stream 2 nu este că a fost aruncat în aer. Problema este că a fost construit.”
Ar fi fugit în portbagajul unei mașini diplomatice
Zhuravlev a mai evitat arestarea în Polonia în 2024 și a reușit să se întoarcă în Ucraina. Autoritățile poloneze au pus fuga pe seama unor erori administrative făcute de Germania la introducerea datelor în sistemul internațional al persoanelor căutate. Aceste greșeli i-ar fi permis să treacă frontiera, deși mandatul era în vigoare.
Suspectul ar fi fost ajutat de un atașat militar ucrainean de la Varșovia, care l-ar fi ascuns în portbagajul unei mașini diplomatice și l-ar fi transportat peste graniță. Avocatul său a confirmat că Zhuravlev nu se afla în Croația în vacanță și a spus că acesta trebuie să fi avut motive serioase pentru a merge acolo. Coincidența dintre prezența sa în Pula și filmările pentru Snake Island alimentează suspiciunea că lucra pentru producție.
Sean Penn și Adrien Brody, pe platoul din Zagreb
Filmările s-au desfășurat și în fața hotelului Esplanade din Zagreb, unde au fost amplasate baricade, saci de nisip și decoruri militare. Figuranții au purtat uniforme ucrainene, iar Adrien Brody și regizorul Doug Liman au fost surprinși pe platou. Sean Penn ar fi fost văzut în interiorul clădirii istorice, însă nu apărea în imaginile realizate în exterior.