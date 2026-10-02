COVID-19 revine în Timiș la început de toamnă. De cinci ori mai multe cazuri decât în august

Numărul cazurilor de COVID-19 raportate în județul Timiș a crescut în septembrie 2026, când au fost înregistrate 52 de îmbolnăviri, față de doar 10 cazuri în august.
Direcția de Sănătate Publică Timiș explică evoluția prin revenirea copiilor în colectivități și prin răcirea vremii, care îi determină pe oameni să petreacă mai mult timp în spații închise.
Creșterea apare odată cu începutul școlii
Potrivit DSP Timiș, majorarea numărului de cazuri este asociată în principal cu revenirea copiilor la școală și la grădiniță. În astfel de colectivități, virusurile respiratorii se pot transmite mai ușor, mai ales după apariția sezonului rece.
Temperaturile mai scăzute favorizează, de asemenea, petrecerea unui timp mai îndelungat în spații închise. Specialiștii spun că actuala evoluție a cazurilor de COVID-19 are un caracter sezonier și, în acest moment, nu indică o situație severă în județ.
DSP recomandă ca persoanele cu simptome să rămână acasă
Direcția de Sănătate Publică Timiș le recomandă părinților să nu își trimită copiii la școală sau grădiniță atunci când apar simptome precum febra, tusea sau nasul înfundat.
În aceste situații, recomandarea este ca persoana bolnavă să rămână acasă și să ia legătura cu medicul de familie. DSP atrage atenția și asupra automedicației și recomandă evitarea antibioticelor fără indicația unui medic.
Aerisirea și igiena, printre măsurile recomandate
Pentru reducerea riscului de transmitere a infecțiilor respiratorii, autoritățile recomandă spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun și aerisirea regulată a încăperilor.
Măsura este valabilă inclusiv pentru sălile de clasă și spațiile de birouri, unde mai multe persoane petrec perioade îndelungate împreună.
DSP Timiș recomandă, de asemenea, vaccinarea antigripală persoanelor vulnerabile și celor cu boli cronice, în contextul în care în perioada următoare pot circula simultan mai multe virusuri respiratorii.
Situația este monitorizată
Direcția de Sănătate Publică Timiș urmărește în continuare evoluția indicatorilor epidemiologici, precum și situația din unitățile de învățământ și din spitale.
Deși numărul cazurilor a crescut de la 10 în august la 52 în septembrie, autoritățile sanitare spun că totalul rămâne redus și că evoluția observată la începutul toamnei este una așteptată pentru această perioadă.