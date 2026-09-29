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Femeie de 29 de ani, prinsă cu 1,37 mg/l alcool la volan. A provocat un accident pe DN6

Poliția Rutieră

Poliția Rutieră

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Scris deMădălina Cristea
Publicat29 sept. 2026, 11:42
SursăRealitatea.net

O femeie de 29 de ani a fost prinsă la volan cu o alcoolemie de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat, după ce a provocat un accident pe DN6, în județul Timiș. Șoferița ar fi încercat să depășească un autoturism, pe care l-a acroșat și l-a proiectat în afara șoselei.

Incidentul a avut loc luni, 28 septembrie, în jurul orei 18:00, în județul Timiș. Polițiștii care desfășurau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe DN6 au oprit pentru verificări autoturismul condus de femeia de 29 de ani.

„În fapt, la data de 28 septembrie a.c., în jurul orei 18:00, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control al traficului rutier pe DN6, în județul Timiș, polițiștii au oprit pentru control, la km 599, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 29 de ani”, a transmis IPJ Timiș.

Potrivit polițiștilor, înainte de a fi oprită, femeia ar fi încercat să depășească un alt autoturism și l-ar fi acroșat. În urma impactului, cealaltă mașină a fost proiectată în afara părții carosabile.

Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. În ultima perioadă, polițiștii au depistat mai multe cazuri grave de conducere sub influența alcoolului, unele soldate cu victime.

Alcoolemie de 1,37 mg/l în aerul expirat

Femeia a fost testată cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o valoare foarte ridicată.

„În urma testării acesteia cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a precizat IPJ Timiș. În urma verificărilor și a rezultatului indicat de aparatul alcooltest, femeia de 29 de ani a fost reținută pentru 24 de ore.

Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

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