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Actualitate· 1 min citire
Alertă aeriană în județele Galați și Tulcea. A fost emis mesaj Ro-Alert
Ro-Alert în județele Galați și Tulcea
Publicat25 sept. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net
Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol.
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