O organizație de revoluționari din Timișoara îl acuză pe Dominic Fritz că s-a folosit de mesaje ale Revoluției din decembrie 1989

Publicat 29 sept. 2026, 07:52 Sursă Realitatea.net

O organizație a revoluționarilor timișoreni îl acuză pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, că folosește în scop politicianist simboluri și mesaje asociate Revoluției Române din Decembrie 1989. Reacția vine după ce edilul, care urmează să-și piardă mandatul miercuri, a folosit expresia "Timișoara. Revoluția continuă” într-un context pe care organizația îl consideră o deturnare a semnificației istorice a evenimentelor ce au dus la căderea regimului comunist.

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