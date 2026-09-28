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Tânăr de 30 de ani, găsit mort pe banca din fața blocului în care locuia, la Timișoara: cum s-a produs tragedia

Ambulanță

Ambulanță

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Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat28 sept. 2026, 12:51
SursăRealitatea.Net

Un tânăr de 30 de ani a murit subit, luni dimineață, în fața blocului în care locuia, din Timișoara. Trecătorii l-au găsit pe o bancă și au sunat la 112, însă echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Din primele informații, tânărului i s-ar fi făcut rău și s-a așezat pe bancă, unde a decedat. Este posibil să fi suferit un infarct, cauza exactă a morții urmând să fie stabilită după efectuarea autopsiei.

Tragedie la Timișoara, acolo unde un tânăr de 30 de ani a murit luni dimineaţă, în faţa blocului în care locuia. Trecătorii au fost cei care l-au observat pe acesta așezat pe o bancă şi au sunat la numărul de urgenţă 112.

La faţa locului a sosit un echipaj medical, care nu a mai putut însă face altceva decât să constate decesul.

Ipoteza luată în calcul

Din primele informaţii, tânărul s-a simţit rău şi s-a aşezat pe banca de lângă blocul în care locuia. Cel mai probabil, acesta a suferit un infarct. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală (IML) pentru efectuarea autopsiei şi stabilirea cauzelor decesului.


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