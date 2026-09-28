Tânăr de 30 de ani, găsit mort pe banca din fața blocului în care locuia, la Timișoara: cum s-a produs tragedia

Publicat 28 sept. 2026, 12:51 Sursă Realitatea.Net

Un tânăr de 30 de ani a murit subit, luni dimineață, în fața blocului în care locuia, din Timișoara. Trecătorii l-au găsit pe o bancă și au sunat la 112, însă echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Din primele informații, tânărului i s-ar fi făcut rău și s-a așezat pe bancă, unde a decedat. Este posibil să fi suferit un infarct, cauza exactă a morții urmând să fie stabilită după efectuarea autopsiei.

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