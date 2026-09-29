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Actualitate· 1 min citire
Un nou mesaj RO-Alert a fost emis în Tulcea pe fondul războiului din Ucraina
Ro-Alert în Tulcea
Publicat29 sept. 2026, 08:02
Sursărealitatea.net
Au fost ridicate două F-18
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