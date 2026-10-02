871 de amenzi în transportul public din Timișoara. Poliția Locală a intensificat controalele
Poliția Locală
871 de amenzi în transportul public din Timișoara
Poliția Locală Timișoara a intensificat în ultimele patru luni patrulele în mijloacele de transport în comun și în zona stațiilor. Acțiunile au avut atât un rol preventiv, cât și unul de sancționare a persoanelor care încalcă regulile în transportul public.
În urma controalelor desfășurate în ultimele patru luni, polițiștii locali au aplicat 871 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ajungând la 180.903 lei.
Patrulele din autobuze, tramvaie, troleibuze și din stațiile STPT au urmărit atât respectarea legislației, cât și creșterea siguranței călătorilor.
Cele mai frecvente abateri constatate în transportul public din Timișoara
Printre principalele probleme identificate de polițiștii locali s-au numărat călătoriile fără bilet sau abonament, oprirea ori staționarea autovehiculelor în stațiile mijloacelor de transport și prezența oamenilor străzii în autobuze, tramvaie și troleibuze.
Polițiștii au intervenit și în situații privind consumul de alcool sau fumatul în stații, aruncarea cojilor de semințe și a chiștoacelor pe domeniul public, tulburarea liniștii publice sau refuzul legitimării.
Potrivit Poliției Locale, patrulele au și o importantă componentă preventivă, în special în ceea ce privește furturile din buzunarele și gențile călătorilor.
Prezența polițiștilor în mijloacele de transport public din Timișoara urmărește reducerea riscului ca pasagerii să devină victime ale unor astfel de fapte.
32 de intervenții la sesizările STPT
Pe lângă patrulările efectuate în mod curent, polițiștii locali au intervenit în 32 de situații semnalate de dispecerii Societății de Transport Public Timișoara (STPT).
Printre sesizări s-au aflat cazuri în care autovehicule erau parcate în stațiile mijloacelor de transport, inclusiv în zona Parcului Botanic.
Au fost semnalate și situații în care persoane tulburau liniștea publică prin strigăte în stațiile din zonele Circumvalațiunii și Nicolae Bălcescu.
O parte dintre intervenții au vizat autovehicule care blocau liniile de tramvai și afectau circulația mijloacelor de transport, inclusiv în zona străzii Victor Hugo și în apropierea Ștrandului Amazonia.
Polițiștii locali au intervenit și pentru sprijinirea unor persoane aflate în dificultate. Un astfel de caz a fost înregistrat pe Calea Buziașului, unde o persoană a fost găsită căzută în iarbă într-un sens giratoriu.
O altă intervenție a avut loc în zona Gării de Nord. Un bărbat se afla pe liniile de tramvai și consuma alcool, situație care afecta circulația mijloacelor de transport.
Poliția Locală a recuperat bunuri pierdute de călători
Acțiunile polițiștilor locali din Timișoara nu s-au limitat la aplicarea amenzilor.
În mai multe situații, aceștia au intervenit pentru recuperarea unor bunuri pierdute de călători în mijloacele de transport în comun.
Unul dintre cazuri a implicat o femeie în vârstă care și-a uitat într-un tramvai de pe linia 9 mai multe sacoșe. În acestea se aflau documente, cheile apartamentului, un telefon mobil, bani și medicamente.
Recent, polițiștii locali au găsit și un ghiozdan pierdut de un copil într-un tramvai de pe linia 7. Bunul a fost recuperat și restituit copilului și mamei sale.
Patrulele în transportul public vor continua
Poliția Locală Timișoara anunță că patrulările în mijloacele de transport în comun și în zona stațiilor vor continua și în perioada următoare.
Acțiunile vor urmări atât creșterea siguranței călătorilor, cât și prevenirea și sancționarea faptelor care afectează desfășurarea normală a transportului public din Timișoara.
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