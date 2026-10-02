Controale în pădurile din Timiș: lemn confiscat, amenzi și dosar penal

Polițiștii au verificat transporturi și documente privind materialul lemnos în cadrul unor acțiuni pentru combaterea ilegalităților silvice.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au desfășurat în ultimele zile mai multe controale pentru combaterea ilegalităților din domeniul silvic.
Verificările au vizat transportul, proveniența și documentele aferente materialului lemnos, iar în urma acțiunilor au fost constatate nereguli care au dus la confiscări și sancțiuni.
Verificările vor continua în domeniul silvic
O parte din materialul lemnos verificat a fost confiscat, au fost aplicate amenzi în valoare de mii de lei, iar într-unul dintre cazuri a fost deschis un dosar penal.
Acțiunile se înscriu în controalele periodice desfășurate de poliție pentru verificarea respectării legislației silvice și pentru identificarea transporturilor care nu pot fi justificate prin documentele prevăzute de lege.
Controalele urmează să continue și în alte zone în care polițiștii identifică riscuri privind exploatarea sau circulația ilegală a lemnului.