Traficant de droguri de mare risc, reținut de DIICOT Timișoara

Operațiune DIICOT la Timișoara pentru capturarea unui traficant de droguri de mare risc. Un tânăr a fost reținut după ce anchetatorii au stabilit că, în luna septembrie 2026, ar fi procurat și vândut mai multe tipuri de substanțe interzise. Drogurile ar fi fost comercializate cu sume cuprinse între 450 și 900 de lei.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea tânărului, acesta fiind cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.
Trafic de droguri de mare risc în Timișoara
Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii septembrie 2026, suspectul ar fi procurat și comercializat, în municipiul Timișoara, diferite cantități de substanță cristalină.
Este vorba despre 4-MMC, 3-CMC și 4-CMC, substanțe încadrate ca droguri de mare risc.
Conform informațiilor transmise de autorități, drogurile ar fi fost vândute pentru sume cuprinse între 450 și 900 de lei.
Cantitățile de droguri despre care anchetatorii susțin că ar fi fost tranzacționate au fost indisponibilizate pe parcursul cercetărilor.
Tânărul a fost reținut de DIICOT Timișoara
La data de 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea tânărului cercetat în acest dosar.
Ancheta vizează activitatea presupusă de trafic de droguri de mare risc desfășurată în municipiul Timișoara.
După reținere, procurorii au solicitat luarea unei măsuri preventive mai severe.
DIICOT cere arestarea preventivă pentru 30 de zile
Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, în cursul zilei de 1 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă a tânărului pentru 30 de zile.
Instanța urmează să analizeze propunerea formulată de procurori și să decidă asupra măsurii preventive.
Ce spun autoritățile
Reprezentanții IPJ Timiș au transmis că, în cadrul cercetărilor, au fost indisponibilizate cantitățile de substanțe despre care anchetatorii susțin că ar fi fost comercializate.
Dosarul este instrumentat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate.
Cercetările continuă
Ancheta în acest caz continuă, iar procurorii urmează să stabilească toate împrejurările și activitatea infracțională de care este acuzat tânărul.
Persoana cercetată beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.