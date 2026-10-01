Traficant de droguri de mare risc, reținut de DIICOT Timișoara

Operațiune DIICOT la Timișoara pentru capturarea unui traficant de droguri de mare risc. Un tânăr a fost reținut după ce anchetatorii au stabilit că, în luna septembrie 2026, ar fi procurat și vândut mai multe tipuri de substanțe interzise. Drogurile ar fi fost comercializate cu sume cuprinse între 450 și 900 de lei.

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