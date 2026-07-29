Primăria Timișoara alocă 1,5 milioane de euro pentru evenimentele dedicate Zilelor oraşului

Publicat 29 iul. 2026, 15:42 Sursă realitatea.net

Municipalitatea scoate din vistierie 1,5 milioane de euro pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Timişoarei, care se vor desfăşura în perioada 31 iulie - 3 august, sub titlul City Celebration, transformând oraşul într-o imensă scenă cu spectacole, muzică, tururi ghidate, expoziţii, concerte, filme, ateliere şi instalaţii artistice, au informat organizatorii.

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