Primăria Timișoara alocă 1,5 milioane de euro pentru evenimentele dedicate Zilelor oraşului

Municipalitatea scoate din vistierie 1,5 milioane de euro pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Timişoarei, care se vor desfăşura în perioada 31 iulie - 3 august, sub titlul City Celebration, transformând oraşul într-o imensă scenă cu spectacole, muzică, tururi ghidate, expoziţii, concerte, filme, ateliere şi instalaţii artistice, au informat organizatorii.
Reunite în cadrul programului 'Repere în cultură', finanţat de Primăria Timişoara prin Centrul de Proiecte, la cele 100 de evenimente care vor avea loc în peste 30 de locaţii, sunt aşteptaţi alături de toţi timişorenii, turişti din toată lumea.
Camelia Fetiţa, directoarea Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Piaţa Operei va găzdui un spectacol 'cum nu a mai văzut oraşul', cu fântâni dansante, foc şi acrobaţii aeriene, show-ul 'Meraviglia' care promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale verii.
Reprezentaţiile vor avea loc sâmbătă şi duminică, între orele 23:15 şi 00:00, în Piaţa Victoriei.
'Publicul va avea parte de un show complex, care combină fântâni dansante, flăcări, acrobaţii aeriene, proiecţii video şi o coloană sonoră originală, într-o producţie ce îmbină tehnologia cu arta spectacolului. Meraviglia - Apă şi Fântâni este un spectacol care transformă spaţiul urban într-o experienţă poetică, unde apa, lumina, muzica şi acrobaţia aeriană se întâlnesc într-un dialog spectaculos al elementelor naturii', afirmă Camelia Fetiţa.
Concertele vor avea loc pe scena care va fi amplasată pe Bulevardul I.C. Brătianu, cap de afiş fiind Beth Hart, The Script şi Marija Serifovici.
Punctul central al sărbătorii va fi scena amplasată pe Bulevardul I.C. Brătianu, pe care vor urca, vineri, sâmbătă şi duminică, apreciaţi artişti români şi internaţionali. Vineri seara, atmosfera va fi întreţinută de JazzyBIT & K-lu, Alexandra Căpitănescu şi Beth Hart, sâmbătă, îşi vor da concursul Dora Gaitanovici, Satoshi, Irina Rimes şi The Script, iar duminică, Monica Anghel, Nico, Ansamblul Timişul şi invitaţii, Daniel Iordăchioaie şi Marija Serifovici.
Pe lângă concertele de pe scena principală, Parcul Civic şi zona CODRU vor găzdui alte recitaluri, activităţi pentru copii, ateliere creative şi experienţe dedicate naturii şi sustenabilităţii. În acelaşi timp, FABER şi alte spaţii culturale din oraş vor deveni gazdele unor spectacole, expoziţii, instalaţii artistice, proiecţii de film şi evenimente organizate de comunităţile creative din Timişoara.
Ediţia din acest an pune accent pe diversitate şi pe implicarea comunităţii. Sub mesajul 'Un oraş. O mie de feluri de a-l trăi. Diversitate', organizatorii îşi propun să aducă împreună artişti consacraţi, festivaluri locale, operatori culturali, organizaţii independente şi producători de evenimente, oferind publicului experienţe pentru toate vârstele şi toate gusturile.
Gruparea Mobilă de Jandarmi 'Glad Voievod' din Timişoara va acţiona zilnic cu 50 de jandarmi.
În cazul în care observă persoane cu comportament agresiv sau situaţii care pot pune în pericol siguranţa publică, forţele de ordine au cerut să se sesizeze deîndată cel mai apropiat echipaj de jandarmi sau de poliţie sau să apeleze numărul de urgenţă 112.
În Piaţa Operei vor fi amplasate a două puncte de hidratare gratuite, având în vedere temperaturile foarte ridicate prognozate pentru finalul săptămânii, în Parcul Civic şi Parcul I.C. Brătianu.
Ziua Timişoarei aminteşte de data de 3 august 1919, când trupele comandate de colonelul Virgil Economu au intrat în oraş, instaurând oficial administraţia în limba română în Banatul care s-a alipit astfel Regatului României.
AGERPRES