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Carburanții se scumpesc din nou. Cât costă benzina și motorina la Petrom, OMV, MOL și Rompetrol

Carburanți

Carburanți

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 iul. 2026, 19:19

Șoferii din București plătesc din nou peste 10 lei pentru un litru de motorină standard în majoritatea rețelelor de benzinării, la doar o zi după prezentarea mecanismului prin care autoritățile promit reducerea prețurilor la carburanți.

Conform datelor publicate pe platforma monitorulpreturilor.ro, pragul de 10 lei/litru a fost depășit la stațiile Petrom, OMV, MOL, Lukoil și Rompetrol. Singura excepție dintre marile rețele analizate este Socar, unde motorina standard se menține ușor sub acest nivel.

Prețurile afișate în benzinăriile din București

Petrom

  • Motorină standard: 10,07 lei/litru

  • Benzină standard: 9,16 lei/litru

OMV

  • Motorină standard: 10,94 lei/litru

  • Benzină standard: 9,22 lei/litru

MOL

  • Motorină standard: 10,79 lei/litru

  • Benzină standard: 9,15 lei/litru

Lukoil

  • Motorină standard: 10,18 lei/litru

  • Benzină standard: 9,24 lei/litru

Rompetrol

  • Motorină standard: 10,13 lei/litru

  • Benzină standard: 9,22 lei/litru

Socar

  • Motorină standard: 9,92 lei/litru

  • Benzină standard: 9,06 lei/litru

Cum ar urma să funcționeze mecanismul de reducere

Deputatul PSD Bogdan Ivan a declarat că proiectul de lege privind diminuarea accizei la carburanți ar putea reduce, în actualele condiții de piață, prețul cu aproximativ 34 de bani pe litru.

Potrivit acestuia, dacă prețurile vor continua să crească, mecanismul va aplica reduceri progresive:

  • 51 de bani/litru, pentru prețuri cuprinse între 9,98 și 10,42 lei/litru;

  • 68 de bani/litru, pentru prețuri între 10,42 și 10,85 lei/litru;

  • 85 de bani/litru, dacă prețul la pompă depășește 10,85 lei/litru.

De ce au crescut prețurile

Evoluția carburanților vine și pe fondul expirării, la 1 iulie, a măsurilor prin care Guvernul limita marjele comerciale ale distribuitorilor. Deși legislația permite prelungirea acestui mecanism, este necesară adoptarea unui nou act normativ.

În același timp, piața petrolului a fost influențată de întreruperea temporară a exporturilor de țiței din Kazahstan prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), rută prin care ajunge în România peste 60% din petrolul importat. Exporturile au fost reluate între timp, după redeschiderea terminalului maritim din Novorossiysk, însă efectele asupra pieței continuă să fie resimțite.

Țițeiul kazah este esențial pentru activitatea rafinăriilor Petromidia și Petrobrazi, care procesează cea mai mare parte din acest tip de petrol pentru aprovizionarea pieței românești.

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