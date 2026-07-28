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Grindeanu, despre propunerea de a primi titlul de Cetățean de Onoare în Timiș: Nu am nevoie de așa ceva în acest moment

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 28 iul. 2026, 18:16

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că nu este cazul să primească titlul de Cetățean de Onoare al Județului Timiș, așa cum a propus un consilier județean de la AUR.

Grindeanu a fost întrebat dacă se simte onorat ca un membru din Consiliul Județean Timiș, de la AUR, să îl propună pentru a deveni Cetățean de Onoare al județului.

'Am văzut și eu știrea astăzi. Eu mă simt onorat de diploma pe care mi-am luat-o la Universitatea de Vest din Timișoara, la Facultatea de Matematică, secția de Informatică, și de celelalte diplome pe care mi le-am luat. M-aș bucura foarte mult pentru Timișoara să se continue proiectele. Nu am nevoie de așa ceva în acest moment, dar pentru Timișoara m-aș bucura să se continue proiectele pe care le-am început. Să se facă centura de vest, să se facă Timișoara-Moravița, să se termine Spitalul de Oncologie, să se facă stadionul de la Timișoara, așa cum s-au făcut și celelalte lucruri în anii trecuți. Pentru mine e mai important să se întâmple acest lucru decât o chestiune de acest tip. Îi mulțumesc lui Marcel Mihoc, dar nu cred că e cazul în acest moment, de fapt sunt convins că nu e cazul', a spus acesta la Palatul Parlamentului.

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