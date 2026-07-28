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Politica· 1 min citire
Grindeanu, despre propunerea de a primi titlul de Cetățean de Onoare în Timiș: Nu am nevoie de așa ceva în acest moment
Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că nu este cazul să primească titlul de Cetățean de Onoare al Județului Timiș, așa cum a propus un consilier județean de la AUR.
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