Grindeanu, despre propunerea de a primi titlul de Cetățean de Onoare în Timiș: Nu am nevoie de așa ceva în acest moment

Scris de Daniel Onescu Publicat: 28 iul. 2026, 18:16

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că nu este cazul să primească titlul de Cetățean de Onoare al Județului Timiș, așa cum a propus un consilier județean de la AUR.

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