Apele Române avertizează: debitul Dunării va scădea la valori neînregistrate din vremea lui Ceaușescu”

Publicat 28 iul. 2026, 17:48 Sursă realitatea.net

Debitul Dunării scade accelerat și va ajunge la începutul lunii august la aproximativ 1500 mc/s și posibil chiar sub–1600 mc/s, un nivel nemaiîntâlnit din anul 1985, când fluviul cobora la 1400 mc/s. Apele Române avertizează că fenomenul de secetă severă se va accentua în următoarele zile.

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