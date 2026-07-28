Alexandru Rogobete:”Este marțea neagră a sistemului de sănătate! Greva este complet justificată”

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a mers marți în mijlocul medicilor de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală, aflați în grevă generală în semn de protest față de proiectul noii legi a salarizării, pe care îl consideră inechitabil între diferitele categorii profesionale din sistemul sanitar. Social-democratul a afirmat că ”este marțea neagră a sistemului de sănătate”.
”Este marțea neagră a sistemului de sănătate!”
”Este marțea neagră a sistemului de sănătate! Greva este complet justificată și aș spune că este mai mult decât o grevă, este un manifest și este un strigăt puternic din partea personalului medical pentru că, într-adevăr, acest proiect pentru noua lege a salarizării, nu face decât să umilească personalul medical și să-l slăbească pe termen mediu și lung”, a declarat Alexandru Rogobete la Realitatea PLUS.
Fostul ministru al Sănătății a subliniat că ”cine gândește că se pot face economii tăind salariile personalului medical, care oricum sunt sub media Uniunii Europene, cine crede că sistemul de sănătate va avea mai mult personal și că tinerii vor alege să rămână în România în pe un salariu mai mic, înseamnă că habar nu are despre ce vorbește”.
Câți bani pierd medicii
Deputatul PSD a menționat că noua lege a salarizării reduce drastic salariile medicilor și a oferit și câteva exemple.
”Vă dau un exemplu: un medic de anestezie și terapie intensivă, care lucrează într-unul dintre cele mai dificile domenii, unde pacienții sunt cei mai gravi și riscurile sunt cele mai mari, ar pierde între 2.500 și 4.000 de lei pe lună din salariu. Imaginați-vă un medic tânăr, un medic specialist, ar rămâne în România cu o pierdere de aproape 1.000 de euro pe lună. În același timp, în țări precum Franța, Germania sau Irlanda, medicii români, inclusiv anesteziștii, sunt foarte apreciați și sunt plătiți de trei-patru ori mai bine decât aici”, a mai spus oficialul.
Mesajul lui Rogobete pentru Bolojan
De asemenea, social-democratul a transmis un mesaj lui Ilie Bolojan în care i-a cerut să renunțe la aceste măsuri și să guverneze în interesul cetățenilor și al țării.
”Mesajul meu este simplu: să renunțe la aceste măsuri și să guverneze în interesul României”, a conchis Alexandru Rogobete.