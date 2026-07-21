Advertising
Social· 1 min citire
Copil pe trotinetă, la un pas să fie spulberat pe șosea
Copil pe trotinetă
Publicat21 iul. 2026, 21:02
SursăRealitatea PLUS
Scene șocante la Timișoara. Un copil aflat pe trotinetă a fost la un pas să fie lovit de o mașină, după ce a traversat pe trecerea de pietoni, deși semaforul era pe culoarea roșie. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:26O premieră pentru presa românească: cercetare de la Realitatea Plus, recunoscută la nivel internațional
- 15:12Caravana România Suverană descinde în Piața Victoriei, MÂINE, la ora 09:00. Realitatea PLUS dă voce poporului român
- 14:34Fenomen îngrijorător în România. Mai mulți adolescenți susțin că au fost racolați pe stradă de secta„Dumnezeu Mama” -VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News