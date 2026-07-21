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Copil pe trotinetă, la un pas să fie spulberat pe șosea

Copil pe trotinetă

Copil pe trotinetă

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat21 iul. 2026, 21:02
SursăRealitatea PLUS

Scene șocante la Timișoara. Un copil aflat pe trotinetă a fost la un pas să fie lovit de o mașină, după ce a traversat pe trecerea de pietoni, deși semaforul era pe culoarea roșie. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Incident în Timișoara

Imaginile au fost surprinse de o cameră de bord.

Filmarea a surprins exact momentul în care tragedia a fost evitată în ultima clipă.

După ce autoturismul a trecut milimetric pe lângă el, copilul și-a continuat drumul, tot pe culoarea roșie a semaforului, și a ajuns pe trotuar.

Oamenii legii încearcă acum să-l identifice pe copil și pe părinții acestuia.

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